Hun er frygtelig

Verden kunne godt bruge en ny Lady Gaga. Men vi kan sagtens leve uden klonen Ava Max.

Det kommer vi nok også til, for hendes første album er indbegrebet af døgnfluepop.

Se også: Håbløs: Lady Gaga kikser totalt

Max bragede ellers massivt igennem med sin nu to år gamle debutsingle, ’Sweet but Psycho’, der gik helt til tops i blandt andet Danmark, Tyskland og Storbritannien, men intet tyder på, at amerikaneren er andet end endnu et enormt enerverende one-hit wonder.

Hun siger, hun ikke forstår, hvorfor hun altid bliver sammenlignet med Lady Gaga, hvilket er svært at forstå, for hun ligner Lady Gaga og lyder som Lady Gaga. Max er bare lidt værre.

Dunkende pladder

’Heaven & Hell’ er spækket med forgængeligt dunkende poppladder, der aldrig ulejliger sig med at være hverken sofistikeret, begavet eller dybsindigt.

Den canadiske hitmager Cirkut er kørt i stilling som albummets primære producer og sangskriver, og i en fuldkommen hjerteløs stil kommer han dog immervæk op med et par driftssikre ørehængere i form af ’OMG What's Happening’ og ’Salt’.

Se også: Popgigant: Hun smadrer karrieren

Ganske symptomatisk er skivens stærkeste hook, der får ’Kings & Queens’ til at hænge fast, imidlertid lånt af veteranen Desmond Child.

Pop så stygt at det er lige før, man finder Lady Gagas seneste flop frem igen.