Hun er heller ikke noget særligt

Sia: 'Music - Songs from and Inspired by the Motion Picture' (Atlantic/Warner)

I kampen om opmærksomhed på popscenen har Sia valgt at dække sit ansigt med bizarre parykker, og stuntet er blevet en stor succes, som da Kiss smed makeuppen. Altså bare omvendt.

Det australske idol forklarer, at postyret skyldes, hun gerne vil værne om sit privatliv og anonymitet. Det er ikke helt lykkes, men musikalsk er hun i hvert fald ret anonym på ’Music - Songs from and Inspired by the Motion Picture’.

Stjerne undskylder for filmscener

Som titlen kraftigt antyder består albummet af sange fra filmen ’Music’, der er instrueret af Sia selv og handler om en autistisk pige.

Den debuterende filmmager har fået hård kritik for sit kontroversielle portræt af autisme, og simpelthen fordi, mange anmeldere mener, ’Music’ er mislykket. Musikken kan kun støde personer, der forarges over middelmådighed.

Et syntetisk samlebånd

Soundtracket er en syntetisk samlebåndsproduktion, hvor Sia ruller sin bombastiske og regnbuefarvede hyperpop ud med sikker hånd, men albummet er tomgangspræget i en grad, så det ofte føles som et langt groove.

Sia Furler anno 2014, hvor hun storhittede med 'Chandelier'. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/Ritzau Scanpix

Verdensstjernens sound uniformeres, fordi hun samarbejder med Jack Antonoff, Jesse Shatkin og Greg Kurstin, der også trykker på knapper for konkurrenterne, og vi trænger efterhånden til nye medarbejdere med friske idéer på den globale hitfabrik.

Sia er blevet 45, men hun minder om en teenager, når hendes vokal igen og igen bare stiger og stiger som en rumfærge, der aldrig når frem.

Absurd: Hun er vildt overvurderet

Hun får ’high’ til at rime på ’sky’, og omkvædene udbasuneres, så man skulle tro, hun befandt sig på en bjergtop i ’Løvernes konge - Mod nye højder’.

Sia skråler højt, men siger ingenting, og hun bliver nok nødt til at finde på en ny gimmick, hvis nogen skal bemærke den her skive.