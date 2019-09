Hun er ikke til at holde ud

Sangerinden Charli XCX er klart bedst, når hun ikke synger. Åbner hun munden, er hun nærmest ulidelig.

Heldigvis for englænderen - og ikke mindst lytteren - så samarbejder hun med en lang stribe kolleger, men Christine and the Queens, Sky Ferreira og Tommy Cash kan slet ikke redde hovedpersonens tredje album, ’Charli’.

Haim forskønner dog ’Warm’, hvor XCX næsten lyder menneskelig. For det meste minder hun imidlertid om en fejlprogrammeret cyborg.

27-årige XCX markedsføres som en futuristisk furie, men at give elektronisk pop en glinsende lakering gør den altså ikke til fremtidsmusik, og pladens sangskrivning savner basal gennemslagskraft i en grad, der får produktionen til at fremstå som lakeret ingenting.

Skamløst uredigeret

Paradoksalt for stjernens urealistiske ambition om at skabe morgendagens toner, så er det groovet på tilbageskuende ’1999’, som giver et af pladens små popsus.

Selv med et noget stereotypt vers stjæler Lizzo showet på den herligt hoppende ’Blame It On Your Love’, men der skal heller ikke meget til for at overgå XCX og hendes opblæste inderlighed.

Luften går helt ud af ’Charli’, når primadonnaen på pladens sidste halvdel fremfører tre romantiske ballader, som var hun syngende lipgloss.

Mod slut på dette skamløst uredigerede og overlange roderi af et makværk dukker blandt andre Big Freedia og Cupcakke pludselig op og ryster røv på dancehallnummeret ’Shake It’.

Men der er nu mest grund til bare at ryste på hovedet.