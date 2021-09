Hun er ikke til at stå for

Countrystjernen Kacey Musgraves blev skilt fra kollegaen Ruston Kelly sidste år.

Det kunne jo nærmest ikke være bedre, når man boltrer sig i en genre, hvor et knust hjerte er omtrent lige så obligatorisk som cowboyhatten.

Musgraves beretter naturligvis om sin store ulykkelige kærlighed som et gennemgående tema på ’Star-Crossed’, hvor hun dog smider stilartens traditionelle hovedbeklædning.

På den succesfulde forgænger, ’Golden Hour’, der fik en Grammy for årets album i 2019, sang texaneren pop med cowboyhat, men nu er selv hatten forsvundet fra hendes stadigt mere strømlinede og radiovenlige sound.

Sangen ’Breadwinner’ er sågar næsten disco og mere Daft Punk end Dolly Parton.

Lipgloss og candyfloss

Mens Taylor Swift er trukket i uldsweater, så er Musgraves den tindrende lyd af lipgloss, nylonkjoler og candyfloss, og den er ikke til at stå for på et album, som langt hen ad vejen er overbevisende skruet sammen.

’Star-Crossed’ udbygger hendes samarbejde med Daniel Tashian og Ian Fitchuk, der også fungerede som sangskrivere og producere på ’Golden Hour’.

Makkerparret får atter 33-årige Musgraves til at skinne med enormt luftige, tilbagelænede og melodisk velfunderede ørehængere som ’Good Wife’, ’Cherry Blossom’ og ’Simple Times’.

Det er simpelthen bare skruet habilt sammen, og selv om teksterne sjældent gør ondt nok, så gør det til gengæld godt, når den evigt bittersøde Musgraves på ’Justified’ synger ’ If I hate you then I love you/Then I change my mind’.

Det bliver ikke mere country.