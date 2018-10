Hun ordner verdenssituationen

Neneh Cherry har altid udstrålet en integritet og værdighed, som hun desværre står ret alene med i popverdenen.

Den har svenskeren da også bevæget sig væk fra flere gange siden gennembruddet med det uimodståelige hit ’Buffalo Stance’ fra 1988, og i en alder af 54 lefler hun bestemt ikke for popularitet og nemme løsninger på sit reflekterende og nedtonede nye album, ’Broken Politics’.

I en minimalistisk produktion af det elektroniske vidunder Four Tet trækker Cherry på den stenede Bristol-scene, hun var med til at definere, og hiphop, jazz og afrikanske rytmer spiller også med i et underdrejet og sårbart lydbillede.

Selve sangene er ikke ligeså store som følelserne, men sangerinden holder troværdigt sammen på pladens nærmest intuitivt svajende sound med sin blotte tilstedeværelse.

Cherry fremstår empatisk og sensibel i forhold til adfærden på sin mere udfarende forgænger, fire år gamle ’Blank Project’, og med sin uforligneligt, sødmefulde stemme synger hun eftertænksomt og engageret om at finde håb i en håbløs verden, hvor veteranen forsøger at trække tingene i en mere menneskelig retning.

Politikken er måske nok knækket, men det er Cherry ikke.