I sort efter datters selvmord

’Fall to Pieces’ er Trickys første album, efter hans datter begik selvmord i en alder af 24 sidste år, men englænderens nye udspil er nu ikke mere dystert end så mange af hans tidligere udgivelser.

Det ville også være nærmest umuligt. Tricky har altid været bælgravende sort. Det er han stadig.

På karakteristisk slæbende ’Hate This Pain’ hvæser veteranen titlen igen og igen som en knudemand, der ikke kan forløses, men ellers holder eneren sig mest i skyggerne og overlader mikrofonens rampelys til primært Marta Złakowska.

Polakken er Trickys seneste, dragende sangerinde i en lang række af sensuelle chanteuser, som startede med hans afdøde datters mor, Martina Topley-Bird.

Velkendte virkemidler

For tredje gang i karrieren benytter Tricky også Oh Land, der er udset til at lukke lidt lys ind i rapperens dunkle univers på ’Running Off’ og ’I’m In the Doorway’, der introducerer fortryllende elementer i den fortættede sound, sangskriveren har indhyllet sig i, siden han slog igennem som soloartist med sit klassiske debutalbum, ’Maxinquaye’, for 25 år siden.

’Fall to Pieces’ komprimerer 11 numre ned på kun 28 minutter, hvor Tricky alligevel når en masse.

Flere ultrakorte sange er med til at betone hans basale rastløshed, og uroen ulmer overalt på et abrupt fængslende album, hvor han overrasker med umiddelbart iørefaldende og dansable ’Fall Please’, og også beviser at han fortsat mestrer sine velkendte virkemidler som en sand auteur.

Trickys verden faldt fra hinanden, da datteren tog sit eget liv, men ’Fall to Pieces’ er lyden af en kapacitet, der samler sig.

Han har gjort det igen.