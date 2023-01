Ikon er 75 år og ude af kontrol

Iggy Pop er samme årgang som Richard Ragnvald, Dorthe Kollo og Arne Lundemann.

Nogenlunde her ophører ligheden.

Den 75-årige legende starter sit nye album, ’Every Loser’, med følgende statement på det hektiske åbningsnummer, ’Frenzy’:

‘Got a dick and two balls, that's more than you all!’

Så er vi ligesom i gang, og veteranen, der ikke for ingenting kaldes punkrockens godfather, har stadig mere end bare bukserne at have det i.

Taber hovedet

Iggy optræder som bekendt gerne topløs, og han laver fortsat musik, der giver en lyst til at smide både tøjet og hæmningerne, men ofte i vildbassens slingrende solokarriere ville man ønske, at han til gengæld beholdt hovedet på.

Urostifteren hærger Europa igen til sommer, men Danmark er endnu ikke på turnéplanen. Foto: Per Lange

’Every Loser’ er endnu et af den slags ufokuserede udspil, hvor han til tider mister overblikket, så man sidder og savner en voksen, der ville kunne dosere entertainerens gammelkendte cocktail af infantil adfærd og anløben rutine.

32-årige Andrew Watt er producer, sangskriver og tovholder på projektet, men der er en del løse ender, mens manden, som også har produceret Justin Bieber, Miley Cyrus og Ozzy Osbournes seneste plathed, forsøger at få Iggy til at sparke rynkerøv.

Når det lykkes på junkiesangen ’Strung Out Johnny’, mytiske ’New Atlantis’ og fræsende ’Modern Day Rip Off’ skyldes det dog primært hovedpersonens karismatiske vokalindsats som rocklegionæren, han engang selv kaldte ’American Caesar’.

Nutiden bekendt

Bandet består af blandt andre Chad Smith, Duff McKagan samt Taylor Hawkins, der døde kort efter indspilningerne, og håndværket er habilt, indtil det ikke er det længere på albummets sidste tredjedel, hvor inspirationen fra Iggys navnkundige klassikere med The Stooges og David Bowie bliver for karikeret.

Iggy kan ikke hamle op med sin fortid. Det er der ingen, der kan.

Men for en rockstjerne af årgang 1947 kan han sagtens være nutiden bekendt, når han på ’Frenzy’ uimodståeligt hyler:

‘My mind is on fire when I oughta retire.'

