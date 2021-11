Impotent: Slap sex på tynd silke

Silk Sonic: 'An Evening with Silk Sonic' (Atlantic/Warner) Ude 12. november

Når to stjerner slår sig sammen i musikverdenen, kaldes det en superduo.

Musikalsk er mødet mellem Bruno Mars og Anderson .Paak imidlertid knap så super.

Det amerikanske makkerpar er døbt Silk Sonic af samarbejdspartneren Bootsy Collins, der sammen med James Brown, George Clinton og Marvin Gaye er blandt de oplagte forbilleder, når Mars og Paak drømmer sig tilbage til 1970’ernes svedige soul.

Æstetikerne er kompetente, men funk bliver aldrig rigtig en forkortelse af funklende på debutalbummet ’An Evening with Silk Sonic’, der er en kort aften på 31 minutter, som alligevel er overfladiske i længden.

For meget honning

Der er glimt i både øjnene og juvelerne, de synger om, og Silk Sonic er grundlæggende interesserede i lækkerhed på alt fra ladies til silkelagener.

Man mister dog hurtigt interessen, for trods velsmurte stiløvelser som ’Leave the Door Open’ og ’Smokin Out the Window’ er bromancen underligt indholdsløs og ultimativt meningsløs.

Der er for meget honning og intet, der stikker dybt, når ’Skate’ skøjter på overfladen, mens der vrikkes impotent med understellet til ’Fly as Me’ og ’777’, der anstrenger sig for meget til at blive funky.

Tosomhed kan være lykken. Mars og Paak er bedre hver for sig.