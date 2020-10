Ingen vej tilbage: Springsteen falleret

Bruce Springsteen: 'Letter to You' (Columbia/Sony) Ude 23. oktober

Bruce Springsteen har indspillet ‘Letter to You’ live i studiet med E Street Band, men der er unægtelig ikke meget liv i veteranernes krampagtige anstrengelser.

Sangskriveren forvildede sig ned ad en formålsløs blindgyde på forgængeren, ’Western Stars’, og heller ikke hans 20. album signalerer, at troubadouren kan finde en vej tilbage til fordums kvalitet.

Teksterne emmer af nostalgi, men Springsteen ser sig over skulderen i mere end en forstand.

Håbløs: Springsteen kvajer sig

Blandt pladens 12 numre er der ganske usædvanligt tre sange, der stammer fra hans karrieres start i begyndelsen af 1970’erne.

Symptomatisk er trekløveret albummets mest mindeværdige indslag, hvilket selvsagt er noget af en falliterklæring for sejtrækkeren, som simpelthen ikke længere er i stand til at tvinge vedkommende materiale ud af ærmerne på cowboyklunset.

Kronisk tilstand

Springsteen er løbet tør for melodier, riffs og hooks. Og inspiration. Og idéer. I hvert fald gode. Sange som ’Rainmaker’, ’Burnin’ Train’ og titelnummeret har han udsendt utallige gange før. I bedre udgaver.

’House of a Thousand Guitars’ er blandt mandens værste frembringelser nogensinde, og den akavede titel bliver tragikomisk, fordi ’Letter to You’ er endnu en af de udgivelser, hvor amerikaneren begraver guitarerne i et antirockende lydbillede, der præges af piano, orgel og Jake Clemons’ enerverende saxofon.

Løbet er kørt: Springsteen er færdig

I en alder af 71 savner Springsteen basal overbevisning i resterne fra sit hæse hulemandsbrøl, men han hæver sig over sin efterhånden kroniske tilstand af middelmådighed, når han desperat søger tilbage til sangene, han skrev for knap 50 år siden.

De tre gamle, ’Janey Needs a Shooter’, ‘If I Was the Priest’ og ’Song for Orphans’, er som redningsveste fra en fjern fortid og alle karakteristiske for Springsteens velkendte skildringer af outsidere med åbenlys påvirkning fra forbilledet Bob Dylan.

Næste gang laver han nok en coverplade, et duetalbum eller genindspiller sine klassikere med symfoniorkester. Det er lige før, man håber det.