Johnny Cash udsat for gravskænding

Johnny Cash: 'Johnny Cash and The Royal Philharmonic Orchestra' (Columbia/Sony) Ude 13. november

Johnny Cash var en produktiv herre og hans død har ikke stoppet strømmen af udgivelser.

Legendens kiste er dog tilsyneladende nu støvsuget for de sidste efterladenskaber, hvilket har fået pladeselskabets jakkesæt til at tænke kreativt. Eller hvad man nu skal kalde det.

Suspekt Elvis: Kongens nye klæder

Resultatet af anstrengelserne er særdeles tvivlsomme 'Johnny Cash and The Royal Philharmonic Orchestra', hvor ikonet og et dusin af hans klenodier sovses ind i strygere, som Elvis Presley tidligere er blevet det efter samme sødladne opskrift.

Når det er værst, og det er det på ’Man in Black’, så føles det som at se mandfolket i brudekjole. Men han blev jo ikke ligefrem kaldt The Man in White.

Tangerer overgreb

Helt sort er det også, når ’Highwayman’, der jo er fra Cashs tid med The Highwaymen, vikles ind i violiner i en grad, der tangerer et overgreb.

De orkestrerede versioner af ’Farther Along’ og ’Flesh and Blood’ er mere uskadelige, og fileriet er så diskret på ’Girl from the North Country’, at den magiske duet med Bob Dylan ikke ødelægges. Men man vil da egentlig hellere bare høre originalen igen.

Johnny Cash klaprer med kistelåget

Klangen på The Royal Philharmonic Orchestra er ren Disney, selvom Cash aldrig var en tegnefilm, og pladderromantikken er fundamentalt uforenelig med kapaciteten.

Klasse: Johnny Cash ville være stolt

Der skal imidlertid mere end denne forfejlede stiløvelse til for at rive et musikalsk monument ned, og lidt graffiti på Mount Rushmore får jo heller ikke mindesmærket til at synke i grus.

Cash står stadig. Det kan selv hans død og nogle violiner ikke ændre på.