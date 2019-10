Kæmpe overskud: Så tårerne triller

The Mavericks: 'Play the Hits' (Mono Mundo/Border) Ude 1. november

Kunsten at kunne swinge er en sørgeligt tabt kvalitet i den moderne musikverden, men The Mavericks blander stadig genrer, så man ikke kan lade være med at svinge træbenet.

Veteranerne fra Florida åbner deres uimodståelige nye coverplade, ’Play the Hits’, med en forrygende svingom med John Andersons ’Swingin’’, og så er stilen ellers lagt til endnu en sprudlende stund i kvartettens selskab.

The Mavericks mestrer alt fra rock’n’roll til salsa, men de er primært et countryband, der dog gerne leger med de konventionelle toner i en grad, så det virker ganske naturligt, når Waylon Jennings’ ’Are You Sure Hank Done It This Way’ tilføres et twist af soul.

En gammel traver som Bruce Springsteens fortærskede ’Hungry Heart’ får også en ny gangart i hænderne på The Mavericks, der bare kan det med at få andres numre til at lyde som noget, man selv har skrevet.

Udover det mesterlige samspil er Raul Malos tindrende croon en af gruppens helt store styrker, og sangeren brillerer især på tåreperserne ’Before the Next Teardrop Falls’, der oprindeligt blev udødeliggjort af Freddy Fender, og Fred Roses klassiker ’Blue Eyes Crying in the Rain’.

Selv The Mavericks kan ikke hamle op med Elvis Presleys version af ’Don’t Be Cruel’, og bandets udgave fremstår lidt overflødig.

Ikke desto mindre swinger den.