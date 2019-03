Kæmpen døde ikke forgæves

Steve Earle & The Dukes: 'Guy' (New West/Playground) Ude 29. marts

Steve Earles afdøde forbilleder får det bedste frem i troubadouren.

Han hyldede Townes Van Zandt på fremragende ’Townes’ i 2009. Nu ærer han Guy Clark med ikke mindre vellykkede ’Guy’.

Clarks litterære cowboypoesi klæder Earle som hans bedste jeans, og texaneren føler sig tydeligvis hjemme i sangene, som var det hans egne.

Der er ingen grund til at pille ved perfektion, så Earle er for det meste tro mod originalerne, der bærer præg af, Clark var klar over, at viskelæderet er ligeså vigtigt som blyanten.

Støvede westerns

Sangsnedkeren økonomiserede med ordene, men han valgte de helt rigtige, og hans maleriske numre er musikalske novellefilm eller lyden af John Steinbeck i en brandert.

’Desperados Waiting for a Train’ og ’The Last Gunfighter Ballad’ er støvede westerns, hvor Earle åbenlyst nyder at smage på foregangsmandens gloser, inden han prustende spytter dem ud mellem tænderne med stor fryd.

’Guy’ lyder bulet og usminket som de to mænd, der står bag, og når den næste store sangskriver dør, er det en trøst, at Earle vel begår endnu en indfølt hyldestplade.

Der er noget at leve op til for vedkommende, som skal lave ’Steve’.