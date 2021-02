Kæmpen helt oppe i det røde felt

Neil Young with Crazy Horse: 'Way Down in the Rust Bucket' (Reprise/Warner) Ude 26. februar

Intet tyder på, vi kommer til god gammeldags koncert lige foreløbigt. Og dog.

Livealbummet ’Way Down in the Rust Bucket’ føles som at være der selv, når Neil Young og hans backingband Crazy Horse sætter strøm til et af rock’n’rolls mest medrivende ritualer og skruer op på 11.

De mere end to timers gnistrende guitarhærg blev optaget tæt på Youngs ranch i Californien på det intime spillested The Catalyst i Santa Cruz i efteråret 1990, hvor legenden var højaktuel med det flossede mesterværk ’Ragged Glory’.

Otte af albummets ti sange er på sætlisten, men ildsjælen fyrer også op under sjældenheder og klassikere på en aften, hvor intensiteten flakker i det røde felt, og man ikke kan mærke på Young, at der kun er plads til 800 i lokalet.

Ud i stratosfæren

Han brager gennem sjældent hørte ’Surfer Joe and Moe the Sleaze’, ’Bite the Bullet’ og gakkede ’T-Bone’, mens skæbnesvangre ’Danger Bird’ fortumlet basker fra scenen som en af dem, de ikke lige nåede at øve.

Blandt indslagene fra ’Ragged Glory’ vugger ’Mansion on the Hill’ vidunderligt ind i en 13 minutter lang superversion af mægtige ’Like a Hurricane’, hvor markant brug af synthesizer giver nøglenummeret en ekstra dimension, og Youngs solokaskader stikker af ud i stratosfæren.

Kæmpen dokumenterede turneen med ’Ragged Glory’ i foråret 1991 på fænomenale ’Weld’, men ’Way Down in the Rust Bucket’ er et relevant supplement med anderledes groove og repertoire fra en af mandens mest inspirerede perioder.

Der på The Catalyst en tirsdag i november anno 1990 gad man kort sagt godt have været, da Young fortsat rockede i den frie verden.