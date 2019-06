Klap i: Afdanket Madonna er pinlig

Madonna forsøger at redde verden på ’Madame X’. Det lykkes næppe. Albummet kommer heller ikke til at redde popdronningens karriere. Det er helt sikkert.

Den 60-årige amerikaner har punkteret sin superstjernestatus de senere år med intetsigende udgivelser, der har skræmt millioner af fans væk, og de sidste flygtede nok efter veteranens katastrofale optræden ved Eurovision.

Men Madonna har ikke kun mistet sit publikum. Hun har også mistet forstanden.

Sådan virker det i hvert fald, når man kæmper sig igennem pinagtige ’Madame X’, der er et afsporet makværk, der antyder, at Madonna har hovedet så langt oppe i røven, at hun ikke kan overskue sin håbløse situation.

Latterligt univers

Politisk motiverede sange som ’Dark Ballet’ og ’Killers Who Are Partying’ er tåkrummende naive. På sidstnævnte udgiver Madonna sig sågar for at være Jesus-lignende martyr. Førstnævnte er såmænd en forkvaklet pop-opera.

Musikalsk stritter ’Madame X’ i flere retninger. For det meste fører de ned i blindgyder.

Madonna er flyttet til Portugal og flirter med latinske toner på flere numre, men sangskrivningen er alt for diffus til, at materialet får gennemslagskraft, og man leder forgæves efter indslag, der kan kaldes ’et godt nummer’.

Nærmest kommer hun med diskofile ’God Control’, hvis man ignorerer endnu et latterligt tekstunivers, mens hiphopballaden ’Crave’ har noget så sjældent som en tiltalende lille melodi.

Michael Jackson prøvede også at redde verden. Det gik ikke helt perfekt for popkongen. Nu er det Madonnas tur til at abdicere. Det er vist gået op for de fleste. Måske indser popdronningen det også på et tidspunkt.