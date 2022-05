Klasse: Toprockere gør det igen

The Black Keys har intet at bevise længere. Men de gør det alligevel på karrierens 11. album, ’Dropout Boogie’.

21 år efter rockduoen blev dannet i Akron, Ohio, hviler der efterhånden en betryggende selvfølgelighed over deres uimodståeligt vuggende sound.

På 34 uprætentiøse minutter leverer de igen et udspil, som er soundtracket til hede sommeraftener med kåd dans og kolde dåseøl.

Det er rock’n’roll, der ikke bekymrer sig om at være trendy. Det er sange, der hellere vil være tidløse, og med referencerne ZZ Top og Led Zeppelin bliver ’Dropout Boogie’ hverken in eller outdated lige foreløbigt.

Legendariske Billy Gibbons dukker umiskendeligt op på ’Good Love’, mens d’herrer ruller et groove ud, som havde de aldrig bestilt andet, hvilket de faktisk ikke har.

Gnister i garagen

Jimmy Page ville være stolt af det bragende riff, der sparker ’Baby I’m Coming Home’ i gang, når The Black Keys atter svejser blues og rock’n’roll sammen, så det slår gnister i garagen.

Duoens aktuelle album udkommer 20 år og en dag efter debuten 'The Big Come Up'. Foto: Jim Herrington

Makkerparrets hang til hiphop afsløres af deres fjedrende beats, der af og til sender det lille orkesters antikke kunstform diskret ind i fremtiden eller i hvert fald nutiden som udtryk for mere og andet end bare medrivende traditionalisme.

Forrygende ’For the Love of Money’ spjætter tilsat hoftevrikkende effekt i forlængelse af sidste års mesterlige album med bluescovers, ’Delta Kream’, der fungerede formidabelt som en nulstilling af kapaciteternes lyd og påmindelse om deres dybe musikalske rødder i Mississippi.

The Black Keys stræber efter platinpopulariteten fra begyndelsen af 2010’erne på åbningsnumrene ’Wild Child’ og ’It Ain’t Over’, men selv når de er mest strømlinede, er de noget for sig.

’Dropout Boogie’ er endnu et bevis på, at The Black Keys ikke behøver at overgå sig selv for at være blandt deres generations mest pålidelige eksponenter for klassisk rockkvalitet.