Kongebandet: De er færdige

Kings of Leon: 'When You See Yourself' (RCA/Sony) Ude 5. marts

Kings of Leon fortæller i et aktuelt interview med den britiske avis The Guardian, at gruppens medlemmer ikke slår løs på hinanden længere.

Nu er det slagsbrødrenes børn, der slås.

Udtalelsen ville have vakt opsigt for nogle år siden, men det kan ikke overraske nogen, der har hørt Kings of Leons tamme nye album, ’When You See Yourself’.

Familieforetagendet fra Tennessee er modnet og eksperimenterer med rock for voksne. Det klæder dem ikke.

Knurrer uden brøl

Bandets forsøg på at bygge bro mellem grumset garagerock og storladne stadionhymner lander i et ingenmandsland, hvor klanens frontmand, Caleb Followill, knurrer uden at brøle, og løverne sjældent viser tænder.

Sange som ’Supermarket’ og ’100.000 People’ fungerer undtagelsesvis tiltalende i Kings of Leons tilbagelænede og afslappede stil, men det er altså ikke hymner, der vil trække 100.000 mennesker til festivalscenerne.

Løverne tager tyren ved hornene

Halvdelen af albummets numre slæber rundt på en spilletid omkring fem minutter, hvilket gør materialet endnu mere drøjt, og flygtig brug af glinsende keyboards giver præg af new wave og postpunk uden radikalt at udvikle slængets efterhånden ret knudrede og forudsigelige sound.

Man kan kun håbe, de snart bliver uvenner igen. Men selv et håndgemæng kan formentlig ikke redde Kings of Leon.