Kongens datter: Bare ikke god nok

Paris Jackson viser for lidt på krøllet debut, hvor popprinsessen lyder som en undskyldning for sig selv

Held og lykke med at moonwalke til Paris Jacksons første plade.

Michael Jacksons eneste datter er et eksempel på, at æblet nogle gange falder meget langt fra stammen.

Han væltede Michael Jackson

Sangerindens debutalbum, ’Wilted’, kunne nærmest ikke have mindre tilfælles med ’Thriller’, og mens klassikeren er solgt i 66 millioner eksemplarer, så må Paris nok nøjes med 66.

Hendes falmede folkpop trækker på en helt anden tradition, og mon ikke kongens prinsesse har været trist til tonerne af Mazzy Star og Taylor Swift anno ’Folklore’.

Ingen overbevisning

Miss Jackson har allieret sig med et andet forbillede, Andy Hull fra det amerikanske rockband Manchester Orchestra. Som producer og sangskriver får han ’Wilted’ til at fremstå kompetent og tilforladelig, men Paris savner afgørende substans, personlighed og overbevisning i stemmen.

Det er, som om hun ikke tror på hverken materialet eller sig selv, og trods hæderlige melodier og hooks, så flimrer de skrøbelige bagateller ’Undone’, ’Repair’ og ’Cosmic’ ubemærket forbi i et akustisk og skramlet lydbillede.

Kongens datter: Min far blev myrdet

Den 22-årige californier er intim uden at blive nærværende i et forsøg på at løsrive sig fra faderens omdømme, men hun fremstår så hæmmet af sin opvækst, at hendes krøllede sange aldrig får lov til at folde sig helt ud.

Hvis hun var datter af Average Joe, havde hun aldrig fået kontrakt med mastodonten Republic, der har solgte millioner af plader med The Weeknd, Taylor Swift og Ariana Grande.

Uden den tunge arv havde hun derimod nok haft et lettere liv. Det har tydeligvis ikke været en dans på hverken månen eller roser.