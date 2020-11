Kortslutning: AC/DC er færdige

De amputerede rockhelte savner gnisten på 'Power Up', der lyder som enden for et fantastisk orkester

Det er utroligt, AC/DC kan blive ved. Det kan de faktisk heller ikke.

Da favoritbandet for millioner af rockfans mistede bandbossen Malcolm Young i 2017, lignede det omsider enden på eventyret om hårdt ramte AC/DC, men de blev gendannet ved guitaristens begravelse.

47 år efter gruppens start i Sydney lyder legendernes tilbageværende stumper imidlertid mere døde end levende.

Officielt: AC/DC er tilbage!

Debutalbummet ‘High Voltage’ føles fortsat, som at stikke fingrene i en stikkontakt. Til sammenligning minder comebackpladen ’Power Up’ snarere om en strømafbrydelse.

AC/DC rocker nu med en gennemsnitsalder på 67, og ikke overraskende savner deres karakteristiske sound det kick og punch, der har fået alverdens lømler til at gribe luftguitaren, svinge lokkerne og pjække fra skole gennem generationer.

Velkendt formular

Bandet har været en uimodståelig naturkraft. Men selv orkaner ebber ud.

Singleforløberen ’Shot in the Dark’ skuffede, men den er blandt de stærkeste indslag på en strømlinet skive, hvor AC/DC yderst sjældent afviger det mindste fra deres velkendte formular.

Det nærmeste, de kommer fornyelse, er ’Through the Mists of Time’, som flirter med 1960’ernes californiske pop og blafrer efter historiens vingesus uden dog at resultere i andet end en lunken brise.

AC/DC svigter: Det er plagiat

Brian Johnson har tilsyneladende fået hørelsen nogenlunde tilbage. Stemmen er stadig væk.

Phil Rudds evne til at lægge et beat har været et vibrerende fundament under AC/DC i årtier, og på ’Demon Fire’ tæver trommeslageren sine gamle venner uforligneligt frem, så der undtagelsesvis opstår fut i det famøse fejemøg.

Men gnisterne er først og fremmest en påmindelse om, at AC/DC engang var et musikalsk kernekraftværk. Nu er et af historiens bedste bands gået døde på batterierne.