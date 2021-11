Kunne være endnu værre

Diana Ross: 'Thank You' (Decca/Universal) Ude 5. november

Ny musik fra et gammelt ikon fremkalder ofte den ængstelige følelse, som de jo i 'Toppen af poppen' ynder at betegne angstprovokerende.

Diana Ross var vitterlig på toppen af poppen, da hun stod i spidsen for uimodståelige The Supremes i 1960’erne, og nu er hun tilbage med ’Thank You’, der er stjernens første album i 15 år og første album med nyt materiale siden 1999.

Sangerinden fra Detroit er blevet 77, men hendes lyse stemme virker noget yngre, så veteranens overraskende langtidsholdbare vokal fortjener en mere tidløs indpakning end den ekstremt syntetiske produktion, som kendetegner pladens 13 numre.

Det kunstige lydbillede underminerer den flere steder ganske glimrende sangskrivning, men selv kitschet klang kan ikke ødelægge det strålende titelnummer og energiske ’If the World Just Danced’.

Tangerer Disney

Albummet er skabt i samarbejde med hitmagere som blandt andre Jack Antonoff, Jimmy Napes og Freddy Wexler, og det spænder fra dance og disco til ballader og sjælere, der er smurt ind i strygere og naivitet, så det tangerer Disney.

Ross’ tro på menneskeheden indikerer, at det er længe siden, hun har været ude i virkeligheden, mens hendes kærlighedserklæring til en af arvingerne på ’Beautiful Love’ prøver at slå amerikansk rekord i melodramatik.

’Thank You’ tynges bestemt ikke af nødvendighed eller lysende kunstnerisk inspiration, og comebacket forekommer egentlig blot at være et resultat af kedsomhed under coronapandemien.

Albummet har nærmest karakter af forsinket æresrunde, men Ross kommer omkring det med æren nogenlunde i behold.

Det kunne i hvert fald være gået endnu værre.