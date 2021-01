Kvajer sig med kikset makeover

Foo Fighters forsøger at genopfinde sig selv med dansevenlig sound, der spænder ben for rockbandet

Den gode nyhed er, at Foo Fighters prøver at udvikle sig på ’Medicine at Midnight’. Den dårlige nyhed er, at transformationen ikke lykkes.

Det amerikanske stadionband rocker harmløst videre i en lettere diskofil stil, som minder betydeligt mere om Blondie end Black Sabbath.

Det kniber hverken med entusiasmen eller energien, men Foo Fighters’ tiende studiealbum cementerer indtrykket af en gruppe, der simpelthen savner den fornødne musikalitet og de basale kvaliteter til at leve op til prædikatet som et af klodens førende rocknavne.

Elskværdige Dave Grohl fører sine disciple ud på dansegulvet uden at overbevise, og hvide mænd forsøger at lyde sorte med blegt resultat, når ’Cloudspotter’ og pladens titelnummer efterlader et stivbenet indtryk.

Fra venstre: Taylor Hawkins, Nate Mendel, Dave Grohl, Rami Jaffee, Pat Smear og Chris Shiflett. Foto: RCA

Stampende ’Making a Fire’ flirter med soul uden at forløse de gode intentioner, mens groovy ’Shame Shame’ har et effektivt hook, der dog aldrig integreres naturligt i den underligt knudrede skæring, som er markant anderledes end noget, Foo Fighters tidligere har udgivet.

Gruppens nye sound er skabt i samarbejde med Greg Kurstin, der også producerede orkesterets skuffende forløber, ’Concrete and Gold’, men som primært er kendt for at kreere hits for popstjernerne Adele, Sia og Pink.

Intet tyder imidlertid på, at ’Medicine at Midnight’ bliver en blockbuster. Med en spilletid på blot 37 minutter er albummet ikke bare hurtigt overstået, det er også hurtigt glemt.

Foo Fighters er primært et liveband, eller snarere et showband, der lever højt på Grohls evner som spasmager i et koncerttivoli, og han skal altså finde på nogle spektakulære afledningsmanøvrer, for at de nye sange ikke ødelægger underholdningen, næste gang entertainerne står på en scene.