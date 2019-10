Legendarisk: Gnaven gammel mand

Van Morrison: 'Three Chords & the Truth' (Caroline/Universal) Ude 25. oktober

De senere årtier har været noget skitseprægede for Van Morrison, men på sidste års forbløffende ‘The Prophet Speaks’, fik poeten renset ud i blækhuset, og resultatet var hans mest vedkommende album i nyere tid.

I form af ’Three Chords & the Truth’ er der nu 14 nye numre fra Morrisons fyldepen, der er oplevet betydeligt skarpere. Selv med venstre hånd skriver han dog bedre sange, end de fleste gør med højre.

Stilmæssigt placerer legendens 41. studiealbum sig i forlængelse af den tilbagelænede vellyd, han primært har kultiveret på adskillige af sine foregående udgivelser, hvilket vil sige, at han fortsat blander genrer med samme selvfølgelighed, som en garvet bartender mikser drinks.

’Read Between the Lines’ kammer over i cocktailjazz, og nordireren kunne også have droppet den dovne politikerlede på ’Nobody in Charge’, mens ’In Search of Grace’ ikke er blandt hans 250 stærkeste kærlighedssange.

Mander sig op

Skivens spilletid på 67 minutter er mindst 20 for lang, men når Morrison, der fylder 75 til sommer, mander sig op, så glemmer man, hvad klokken har slået.

Han dykker ned i underbevidstheden på karakteristisk sjælesøgende ’Dark Night of the Soul’, og viser gebissets hjørnetænder på ’You Don’t Understand’.

Van kommer af hans fødenavn, Ivan, men det kunne sagtens være en forkortelse af vanskelig. Efter omtrent 60 år i showbiz har han stadig ikke fundet sig tilrette, og det har han skrevet endnu en vrissen sang om.

Den hedder ’Fame Will Eat the Soul’. Mon ikke ungdommen skruer ned for Justin Bieber og lytter til den mopsede oldtimer?

Albummets næstsidste nummer, ‘Bags Under My Eyes’, er et grotesk indslag, hvor Morrison akkompagneret af countryklange spørger sig selv, hvorfor han fortsætter med at turnere, når det er så trættende.

Forhåbentlig bliver Morrison ved med at udgive plader. De har det efterhånden med at være lidt trættende, men indeholder altid noget, der er værd at skrive hjem om.