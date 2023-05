Legende blæser hjerner ud

Dave Lombardo har gennemtævet sit trommesæt for blandt andre Mr. Bungle, Fantômas, Suicidal Tendencies og Dead Cross samt ikke mindst på Slayers mesterværker.

Men ingen af de udgivelser kan rigtigt forberede nogen som helst på mandens mageløse solodebut, ’Rites of Percussion’.

Lombardo blæste heavyhoveders hjerner ud af kraniet med Slayer, og nu blæser han dem væk igen. I en helt anden retning.

’Rites of Percussion’ er noget så sjældent som en trommeplade, hvilket måske umiddelbart kan få de fleste til at kaste sig skrigende ud fra den nærmeste altan, men materialet udgør på sin vis det modsatte af en trommesolo.

I en alder af 58 akkumulerer Lombardo årtiers erfaring i en atmosfæretung tour de force på 35 minutters svimlende sansebombardement, hvor han kun i glimt gør brug af regulære beats og hellere vil berige end blære sig.

Enestående sekvenser

Bevæbnet med et arsenal af percussion frempisker han stemninger, der føles som intense soundtracks til kortfilm, der kun findes i lytterens fantasi.

Ekvilibristen under en koncertoptræden med Dead Cross på Roskilde Festival i 2018. Foto: Jonas Olufson

Lombardo er opvokset i multinationale Los Angeles, men født i Havana, og ’Rites of Percussion’ strejfer latinske, orientalske og afrikanske klange for at kreere et fascinerende trip.

Legenden formår at forene en bemærkelsesværdig blanding af udsøgt teknik og dyb spiritualitet på indspilninger, der beriges af nærmest håndgribelig stoflighed og rigt nærvær.

Albummets grænsesøgende eventyrtrang matcher poetisk improvisation med stramme strukturer i enestående sekvenser. Den skalpelskarpe konsekvens og totale fravær af sentimentalitet er imidlertid hørt før.

Lombardo gik ud af Slayer, men Slayer blev i Lombardo.

