Legende er mirakuløst tilbage

Der sker noget særligt tilfredsstillende og livsbekræftende, når aldrende legender vender tilbage i karrierens sene efterår og leverer et pragtværk, efter de ellers var afskrevet.

Johnny Cash gjorde det, B.B. King gjorde det, og Tom Jones har gjort det flere gange. Nu er det Horace Andys tur.

Udenfor Jamaica er reggaekoryfæet primært kendt for at lade sin tindrende vibratofalset skinne på Massive Attacks dunkle succesudgivelser, men den nu 71-årige vokalist har indsunget genreklassikere siden begyndelsen af 1970’erne.

På mirakuløst vellykkede ’Midnight Rocker’ genindspiller han flere af sine klenodier side om side med nyt materiale i et dybt, fortættet og suggestivt lydbillede, der balancerer forbilledligt mellem autentisk rootsreggae og en mere tidssvarende elektronisk sound.

Betagende niveau

Det var produceren Rick Rubin, der genrejste Johnny Cash, og for Horace Andy er det kapaciteten Adrian Sherwood, som behændigt løfter veteranen op på et betagende niveau.

Rastafarien fra Kingston indhylles i et overdådigt vibrerende ekkokammer, hvor overskudsagtig brug af blandt andet strygere, blæsere og mundharpe munder ud i udsøgte arrangementer, som er ganske afvekslende indenfor genrens relativt afgrænsede rammer.

Horace Andys let genkendelige røst er ældet med en tiltalende modenhed, og han lever sig ind i repertoiret som en mand, der øser gavmildt af erfaringen fra et langt liv.

’Midnight Rocker’ er et meget godt sted at starte, hvis man vil lære den enestående crooner at kende. Det er samtidig et umanerligt godt sted at slutte for Horace Andy.