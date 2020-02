Legendens sidste krampetrækninger

Der er stadig liv i Ozzy Osbourne. Sådan da.

Efter alskens dårligdom og aflysninger de senere år hoster legenden 'Ordinary Man' op.

Ozzy er naturligvis alt andet end ordinær, men det er hans første soloskive siden 2010 til gengæld.

På flere af numrene kredser den 71-årige englænder om sin egen myte som en grib over et ådsel, men der er for lidt kød på det spinkle materiale, og rabalderet klinger hult.

Momentvis er der dog pondus i Ozzys svulstige lyd, for åbneren 'Straight to Hell' er ganske effektiv, mens 'Under the Graveyard' og titelnummeret begge kan bære en sound, der er på størrelse med veteranens synderegister.

Elton John klæder sidstnævnte pianoballade, og albummet er i det hele taget spækket med prominente gæster.

Klovn i cirkus

Slash lirer for eksempel smagløs actionguitar ud over et par skæringer. Post Malone er fortabt på kummerligt fræsende 'It's a Raid'.

Sangene er primært skrevet i samarbejde med Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers samt Duff McKagan fra Guns N' Roses, og de kunne have gjort det værre, men så sandelig også meget bedre.

Ozzys hvinende vanvid fremstår stereotypt, forudsigeligt og uambitiøst.

Han er for længst blevet en klovn i det cirkus hans kone og manager, Sharon Osbourne, driver som en skruppelløs business, så hun kan få råd til endnu en plastikoperation.

I cd'ens booklet er der en tegning af Ozzy, hvor han sætter tænderne i et reptil. Den ligner ham ikke engang. Og det er ikke sjovt længere.

'Ordinary Man' er forhåbentlig hans sidste krampetrækninger.