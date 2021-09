Legender er dræbende

I en fjern fortid spredte Iron Maiden rædsel med drabelig heavy metal og bloddryppende æstetik.

40 år senere er de mest af alt bare dræbende på den forkerte måde.

Legendernes 17. studiealbum, ’Senjutsu’, er som en tandløs dinosaur, der jagter egen hale. Sådan føles det i hvert fald gennem lange perioder af opussets ikke mindre end 82 minutter.

Spilletiden er udtryk for storhedsvanvid, og mens Iron Maiden faktisk formåede at få et helhjertet album ud af den halvanden time lange forgænger, ’The Book of Souls’ fra 2015, så skriger ’Senjutsu’ på en hjertestarter til sidst.

De gamle travere fra London galoperer i anstændig stil med bravur og bombast på ’Stratego’, ’Writing on the Wall’ besidder sejt rockende dynamik, og der er faktisk power i powerballaden ’Darkest Hour’.

Løbe til bakkerne

Trekløveret er dog undtagelser på en halvvissen udgivelse, hvor det ender alt for langhåret, når bandboss og bassist, Steve Harris, afsluttende står bag tre progrockende værker, der alle strækker sig over ti udmattende minutter.

De er episke bare for at være episke og konstrueret af stykker, der er boltret sammen i en tilsyneladende tilfældig rækkefølge. Man får lyst til at løbe til bakkerne.

Gruppens eventyrlige tekstunivers svælger i egen mystisk mytologi og gakket sværdklang i en grad, så det mod slut fremstår plausibelt, at der hopper en bevæbnet havenisse ud af højttalerne.

Anstrengte Bruce Dickinson vræler og hyler for nedsat kraft, som stod maskotten Eddie på sangerens ædlere dele.

Iron Maiden har lavet en hel del ædelmetal, men det er længe siden, og nu er de aldrende jernmænd rustet fast i fortiden.