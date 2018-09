Mamma Mia: Cher slår plat på ABBA

ABBA er efterhånden blevet en industri på niveau med IKEA.

Den svenske popmaskine er en milliardforretning med museum, musical og spillefilm, der lukrerer på kvartettens gyldne sangskat.

’Gold: Greatest Hits’ er solgt i mere end 30 millioner eksemplarer, og bandets omtrent 40 år gamle parade af schlagere er stadig ikke til at slide op.

Se også: Cher vender tilbage efter afskedsturné

Cher forsøger på hyldestalbummet ’Dancing Queen’, men trods en noget uinspireret indsats formår hun heller ikke at ødelægge klassikerne.

Med afsæt i sin rolle i succesfilmen ’Mamma Mia! Here We Go Again’ applauderer den californiske diva ABBA uden at pille meget ved originalversionerne, der da også er noget af det nærmeste, man kommer popperfektion.

Sært tillokkende

Generelt er der lidt mere bund i beatene på Chers udgaver, og pladen vil fungere optimalt til ethvert homooptog, men dunkeriet skamferer i nogen grad sange som ’Waterloo’ og ’The Winner Takes It All’.

Chers sans for bombastisk melodrama klæder til gengæld uforlignelige ’Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)’, der glitrer og glinser i en grad så hendes overdådige status som bøsseikon næppe bliver mindre.

Se også: Cher som pervers diva

’Dancing Queen’ er imidlertid ganske forudsigelig, og man skal langt ned i nuancerne for at finde detaljer, der berettiger skivens eksistens som andet end særdeles uforpligtende underholdning.

Det slæbende groove under ’The Name of the Game’ tilføres dog en diskret dubeffekt, men Chers mest personlige aftryk på repertoiret er ikke overraskende hendes dybe, sært tillokkende og let genkendelige stemmeføring, der naturligvis manipuleres med Auto-Tune.

Se også: Benny ødelægger ABBA

Den store styrke ved ABBA er Björn Ulvaeus og Benny Anderssons uimodståelige melodier, som gruppen leverede tilsat en uspoleret charme, man savner i Chers noget kalkulerede og unødvendige fejring af de forrygende fire.

’Dancing Queen’ føles mere som et produkt end en plade.