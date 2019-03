Manden er jo nærmest genial

Lambchop: 'This (Is What I Wanted to Tell You)' (City Slang/Playground) Ude 22. marts

Outsideren Kurt Wagner genopfandt sit særdeles gode, gamle band Lambchop på tre år gamle ’Flotus’.

Tilsat elementer fra hiphop og R&B samt en herlig manipulering af sit croon fremtidssikrede den amerikanske veteran sin pudsige countrysoul.

Se også: Ikke lam: Skønne Kurt går nye veje

Det var som C.V. Jørgensens pragtfulde evolution fra rustikke ’I det muntre hjørne’ til småelektroniske ’Sjælland’.

Tilbagelænet vantro

Wagner leger skønt videre med sit nyfundne udtryk på ’This (Is What I Wanted to Tell You)’, hvor han i skikkelse af underfundigt observerende potentusiast bekymrer sig om sin omverden med en slags tilbagelænet vantro.

Hans univers er fyldt med empati og hjertevarme, og jo mere han lyder som en robot, jo mere menneskelig fremstår han faktisk i centrum for sin egensindige, svalende og urkomiske sound.

Se også: Livsbekræftende dødshymner

Wagner byder stilfærdigt op til dans i sutsko på lummerfunky ’Crosswords, Or What This Says About You’ og decideret groovy ’Everything for You’, men ellers folder hans nedtonede sange sig stilfærdigt ud i kalejdoskopiske lydmønstre, der betager og beriger.

Eneren har gjort det igen. Det er bare at lette på cowboyhatten.