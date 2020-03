Megaband er overvurderet

Samtlige 16.000 billetter til Pearl Jams show på Amager den kommende sommer blev flået væk nærmest øjeblikkeligt.

Kvintetten fra Seattle udgør stadig et af klodens mest elskede rockbands. Det er stadig svært at forstå.

På Pearl Jams første album i mere end seks år, ’Gigaton’, går gruppens velkendte problemer igen. Og der er kommet nogle nye til.

Lyden er karakteristisk ulden og afvæbnende, så Pearl Jam rocker fortsat uden rigtigt at rocke ved noget.

Undtagelsesvis lever de næsten op til foregangsmændene The Who med flintrende ’Never Destination’ og ruskende ’Take the Long Way’, men generelt savner man simpelthen basal gennemslagskraft.

Uforløst frontmand

Det klæder veteranerne med glinsende, elektroniske understrømme på ’Dance of the Clairvoyants’. Til gengæld er det enormt anstrengende atter at skulle høre en rocksanger belære verden om Donald Trump. Så hellere Donald Duck.

Eddie Vedder forgudes fortsat af fanskaren. Han er fortsat en underlig uforløst og hæmmet frontmand.

Knap 30 år efter blockbusteren ’Ten’ burde man mene, Pearl Jam havde lært at sætte et album sammen. Det har de ikke.

’Gigaton’ er en usammenhængende og abrupt lytteoplevelse, der ender uinspireret med fire halvtamme ballader.

Det er svært at komme i tanke om et mere overvurderet orkester.