Megaband overrasker - og går kolde

Coldplay udfordrer ikke ligefrem imaget som hverdagens pophelte med pladetitlen ’Everyday Life’, men indholdet er anderledes ualmindeligt.

Bandets ottende album er deres hidtil mest forbløffende.

De gæve briter har tidligere klædt sig i farverige dragter, der mere end mindede om The Beatles’ outfits på coveret af ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band’.

Nu har Coldplay lavet deres modstykke til legendernes alsidige klassiker. Det klæder dem bedre end kostumerne.

’Everyday Life’ er et organisk og vibrerende album, hvor popgruppen jonglerer med blandt andet gospel, korsang, doo-wop, klassisk, et iransk digt og ikke mindst afrikanske toner på opussets to flotteste numre.

Et elastisk groove hentet fra Saharas ørkenblues får suggestive ’Trouble In Town’ til at gynge skønt, mens gigantiske ’Arabesque’ elegant adopterer Nigerias uimodståelige afrobeat.

Politisk statement

Albummets mangfoldighed forekommer at være et politisk statement, og sange om politivold, klimaforandringer og våbenkultur cementerer Coldplays stjernestatus som et evigt sympatisk og velmenende orkester.

Kvartetten formår tilmed at få opløftende ’Champion of the World’ ud af at hylde Frightened Rabbits frontmand, Scott Hutchison, der begik selvmord i fjor.

Coldplay lever og ånder på ’Everyday Life’, hvor de vitterligt flytter sig, men med Chris Martin for isoleret i centrum står bandet undtagelsesvis stille på akustiske ’Old Friends’ og ’Wotw/Potp’.

Trods en spilletid på relativt beherskede 53 minutter kaldes værket et dobbeltalbum, der er delt op i afdelingerne Sunrise og Sunset, men konceptet fremstår noget søgt.

’Everyday Life’ er dog en hjertevarm oplevelse, hvor Coldplay først går kolde, når kvaliteten af sangskrivningen har en tendens til at svigte på pladens sidste halvdel.

Hverdagen er ikke desto mindre lige blevet lidt bedre.