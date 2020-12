Mesterligt: Sådan skal det skæres

Taylor Swift er ikke den eneste, der har overrumplet musikverdenen med et album i dag. Det har Sturgill Simpson også. Som Swift er det tilmed anden gang, han benytter det trick i år.

Her ophører ligheden.

Mens popidolets dydige omgang med akustisk musik har fået slebet kanterne af med det fine sandpapir, så høvler Simpson løs, som var han markedets bedste flishugger.

Utrolig: Manden kan det hele

I forlængelse af kapacitetens blot to måneder gamle forgænger, 'Cuttin' Grass Vol. 1 - The Butcher Shoppe Sessions', har han allerede været tilbage i studiet for at nyfortolke mere af sit repertoire som traditionel bluegrass.

Denne gang er det personligt. På 'Cuttin' Grass Vol. 2 - The Cowboy Arms Sessions' kaster han sig primært over sange fra sit stort anlagte og intenst inderlige udspil ’A Sailor's Guide to Earth’, og toeren indeholder dybe skæringer om både hans kone, førstefødte søn og bedstefar, der oprindelig introducerede Simpson til bluegrassmusikkens fortræffeligheder.

Stort overskud

Den nasalt fnysende sanger og hans mestermusikalske band swinger atter på et svimlende niveau, hvor ensemblets forbløffende fingerfærdigheder aldrig kommer i vejen for kreativiteten og den legende tone.

Simpson omarrangerer sine sange radikalt, og han piller tilmed ved teksterne tilsat stort overskud, selv om han synger ‘I'm so broke I can't pay attention’ på ’You Can Have the Crown’.

Stjernen fra Kentucky kalder sit hold af ekvilibristiske bluegrasmusikere for The Hillbilly Avengers. Foto: Semi Song

’Keep It Between the Lines’ twister han, så den næsten er jazzet. ’Call to Arms’ er vel nærmest akustisk punk.

Albummet afsluttes med ’Hobo Cartoon’, der aldrig har været ude før i nogen form. Simpson skrev den nostalgiske perle med countryikonet Merle Haggard kort før hans død.

Haggard udtalte engang, at den fremadstormende kollega var, ’omtrent det eneste, han havde hørt i lang tid, der var værd at lytte til’.

Og Simpson er unægtelig en ener anno 2020. Den slags laves ikke længere.