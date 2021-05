Mesterligt: Smerte, død og sex

Blues er forløberen for rock’n’roll. Og før The Black Keys blev et af klodens mest medrivende rockbands, spillede de blues.

Nu gør de det igen.

På formidable ’Delta Kream’ fortolker duoen fra Ohio sange af primært afdøde R. L. Burnside og Junior Kimbrough, som de oprindeligt lod sig inspirere af og har delt pladeselskab med, da Fat Possum Records var garant for ukultiverede toner i absolut topklasse.

Bluesmusikken kredser evindeligt om smerte, død og sex, men den gør det ofte, så man får lyst til at drikke, danse og drikke noget mere, og det er den tradition, The Black Keys hæver glasset for at hædre på ’Delta Kream’.

Groove efter groove

Makkerparret har allieret sig med Burnsides guitarist Kenny Brown og Kimbroughs bassist Eric Deaton, der er med til at give det primitive repertoire et mere muskuløst og vibrerende musikalsk præg.

Kvartetten slanger sig uimodståeligt gennem en sumpet ’Crawling Kingsnake’, mens ’Stay All Night’ svajer døsigt som kroppene på Junior's Place i Mississippi, når Kimbrough spillede den langt ud på natten op gennem 1990’erne.

Fra venstre: Patrick Carney, Eric Deaton, Kenny Brown samt Dan Auerbach. Foto: Joshua Black Wilkins

Browns nederdrægtige slideguitar slår gnister overalt på et album, som tilføres suverænt funky flair med congas og organisk drive af en rytmesektion, der bare ruller på forbløffende groove efter groove efter groove.

The Black Keys genopfinder besættende ‘Going Down South’ med frontmand Dan Auerbachs sarte falset, og selvom han savner forbilledernes sjælfulde dybde, så lykkes projektet med slående resultat.

Sangeren synger om sine bekymringer, så man glemmer sine bekymringer. Det er blues med rockattitude. Og helt fantastisk.