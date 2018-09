Milliardær på musik: Ikke meget værd

Trods svinedyre billetter blev der udsolgt på kun 35 minutter til Paul McCartneys efterårskoncert i Royal Arena, men det er nok for at høre 50 år gamle ’Hey Jude’ og ikke nye numre, at fanskaren betalte 950 kroner for de billigste ståpladser.

Legenden fra Liverpool har dog alligevel lavet endnu et album, og det kunne han godt have sparet os for. Milliardæren, der er Storbritanniens rigeste musiker, har nemlig generelt mistet både melodien og magien.

Se også: Disse popstjerner er milliardærer

’Egypt Station’ begynder flot med den vemodigt reflekterende ’I Don’t Know’, men så godt bliver det aldrig igen gennem 57 minutter, hvor middelmådigheden er det eneste, der blomstrer.

Pladen er helt unødvendigt lang, og selv McCartney vil vel indrømme, at han i en alder af 76 er knap så brillant, som dengang han fik hjælp af John Lennon, og The Beatles lavede hovedværker på 35 minutter.

Langt nede i halsen

Selv hvis Macca havde skåret 22 minutter af ’Egypt Station’, ville man imidlertid skulle lede efter de vellykkede numre, men ’Who Cares’ er immervæk en herlig lille boogieskæring, der er ganske atypisk for ikonet.

Det er også frygtelige ’Fuh You’, hvor veteranens småpinlige samarbejde med den platte hitproducer Ryan Tedder munder ud i en sang, som ville ligge bedre langt nede i halsen på Christopher. Ja, ham den danske blondine med krøllerne.

Se også: Skandale: Den forkerte McCartney

Eksotiske ’Back in Brazil’ er vist et forsøg på at kreere et inciterende indslag, og man forstår godt, McCartney ikke primært boltrer sig i den genre.

Politiske ’Despite Repeated Warnings’ og ’Hunt You Down/Naked/C-Link’ runder ’Egypt Station’ af som to lange og ret komplekst sammensatte kompositioner, hvilket er en gammelkendt styrke ved Sir Pauls sangskrivning, han har båret som et adelsmærke.

Men hey - han har skrevet de sange mange gange før. Bedre.