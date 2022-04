Mirakuløs: Hun er uimodståelig

Oumou Sangaré laver musik af den anden verden. Og den ligger i Mali.

Men trods borgerkrig i baghaven stråler hendes toner med overjordisk harmoni.

Afrikas stjerne skaber sange, der tror på mirakler, og det smitter uimodståeligt, når hun efter fem års pladepause atter betager med succeskarrierens sjette reelle studiealbum, ’Timbuktu’.

Pragtværket er måske nok opkaldt efter en by i hjemlandet, men den er undfanget i Baltimore, hvor Oumou Sangaré strandede i eksil under pandemien.

Tager bluesen tilbage

Den 54-årige sangerinde kultiverer en meget vestafrikansk blanding af soul, folk og pop, som på ’Timbuktu’ tilføres en strøm af amerikansk deltablues, der jo paradoksalt skyllede ind i sydstaterne med slaverne fra Afrika.

Oumou Sangaré i 2011 på Copenhagen Jazz Festival, hvor hun har optrådt flere gange. Foto: Per Folkver

Oumou Sangaré tager bluesen tilbage og minder om dens historiske kvaliteter som opløftende og helende dansemusik tilsat elastiske grooves på de pragtfuldt vibrerende ’Wassulu Don’, ’Sarama’ og ’Kêlê Magni’.

Hun synger uspoleret på sproget bambara. Musikken taler et universelt sprog til hofter og sind.

Underskønne ’Sira’ lindrer med en mageløs melodi, og langsomme ’Kanou’ vugger svalende i veteranens forførende hængekøje.

Oumou Sangaré udspringer fra et andet univers og evner at hæve sig over verdens larm. ’Timbuktu’ er et bedre sted at være.