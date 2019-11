Nærmest fed: Celine Dion chokerer

For et par år siden gav Celine Dion en skrækkelig koncert i Royal Arena. Hun lignede en, der var færdig. Det var hun bare ikke.

Den canadiske superstjerne er nemlig som en nyglaseret skrigeskinke på ’Courage’, der er madammens første engelsksprogede album i seks år.

Se også: Total kikset Céline Dion på Amager

Værket vil ikke ændre ens liv, med mindre ens liv er en meget trist omgang, men i en lille time serverer Dion driftssikker underholdning for folk med hang til melodrama, ørehængere og stemmebånd, som kræver, at man holder på hinkesten, termoruder og akvarie.

Selv en god sanger har brug for gode sange, og dem har divaen en hel del af denne gang, hvilket er den egentlige årsag til, at ’Courage’ fungerer.

Rigt melodiske

Kollegerne Sia, Sam Smith og David Guetta samt de svenske hitmagere Jörgen Elofsson og Björn Yttling er blandt bidragsyderne på et tidssvarende album, der mest er konkurrencedygtigt på grund af konkurrencen, men som ikke desto mindre klarer sig ved hjælp af genrens klassiske dyder.

Rigt melodiske ’Imperfections’ og ’Change My Mind’ er forførende popsange, hvor det klæder 51-årige Dion at holde lidt igen på sin orkanagtige stemmepragt, for når hun så slipper den løs, blæser hun omkvæd omkuld.

Se også: Jysk fuser: Punkteret skrigeballon

Divaen har bestemt ikke mistet vokalen, men hun mistede sin store kærlighed og manager, René Angélil, i 2016. Flere sange kredser uundgåelig om hendes tab, uden tårekanalerne dog bliver fontæner, så musikken drukner i sentimentaliteten fra dødssejleren ’Titanic’.

Se også: Dræbende megastjerne i Royal Arena

Forfriskende er det også, at Dion erklærer sig træt af politisk korrekthed på groovy ’Nobody’s Watching’, hvor hun bare har lyst til at danse, som om ingen ser på.

I Royal Arena var hun ikke til at holde ud at se og høre på. Nu er det jo lige før, man glæder sig til et gensyn, når hun er tilbage på Amager næste sommer.