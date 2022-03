Nu er Dolly Parton helt flad

Dolly Parton er generelt umulig ikke at holde af, men nogle gange kan hun altså også være svær at holde ud.

Fænomenets 48. album, ’Run Rose Run’, er en af de gange.

Dolly, som fyldte 76 i januar, har aldrig lagt skjul på, at hun er kunstig udvendig og ægte indvendig, men flade ’Run Rose Run’ klinger mere af botox og silikone end kød og blod.

Flere af pladens numre markerer et halvhjertet forsøg på at vende tilbage til den relativt autentiske bluegrass, hun dyrkede på flere skønne skiver omkring årtusindskiftet, og Parton anno 2022 minder for ofte om en Madame Tussauds-version af sig selv.

Reelt er det pop med frynser og dansktop på amerikansk.

Musikalsk lægeroman

’Run Rose Run’ lanceres som et biprodukt til superstjernens debutroman, som bærer samme titel. Bogen er skrevet i fællesskab med den storsælgende forfatter James Patterson og handler om en countrysangerindes trængsler i Nashville.

Albummets sange har dog snarere karakter af musikalsk lægeroman, men selvom bluegrassen lugter af kunstgræs på det strygerindsmurte kærlighedsdrama ’Blue Bonnet Breeze’, så dufter sangen også undtagelsesvis lifligt som legendens elskede hjemegn ved Great Smoky Mountains.

Countryikonet fra Tennessee synger duet med blandt andre Merle Haggards søn Ben. Foto: Stacie Huckeba

’Big Dreams and Faded Jeans’ minder om Creedence Clearwater Revival og citerer Kris Kristofferson, mens Dolly kvidrer som et hult ekko af 1970’ernes klassikere, og intet på ’Run Rose Run’ blæser parykken af.

Fletningerne sidder til gengæld ubehjælpsomt fast i postkassen, når Dolly kaster sig ud i det klodsede countryrocknummer ’Woman Up (And Take It Like a Man)’.

Merle Haggards søn Ben brummer med en vis familiær bravur på duetten ’Demons’, men sangen er ordinær, og helt galt går det til sidst, når gyselige ’Love or Lust’ lyder som noget fra en musical med kulisser bygget af nylon.

En ægte svipser fra den uægte Dolly.