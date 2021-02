Ny bommert: Hun er håbløs

Det engelske popidol Rita Ora går nye veje på ep, der ikke er hendes første fejltrin under nedlukningen

Rita Ora måtte i november undskylde, da det blev afsløret, at hun havde trodset det britiske forsamlingsforbud og fejret sin 30-års fødselsdag med omkring 30 gæster på en restaurant i London.

Den engelske popstjerne glemte også lige at gå i isolation efter en smuttur til Egypten.

Det er dog ikke de eneste bommerter, Ora har begået under coronapandemien.

Hendes nye ep, 'Bang', er nemlig et fejltrin, der på det nærmeste også kræver en undskyldning.

Strømlinet genre

Udgivelsens fire numre er kreeret i samarbejde med den unge, succesfulde dj Imanbek, og knægtens corny sound lever op til alle ens fordomme om en lydmager fra Kasakhstan.

Rita Ora får hjælp til sangskrivningen af Ed Sheeran, men det er slet ikke nok til at redde 'Bang'. Foto: Warner

'Bang' signalerer et stilskifte mod et anderledes hårdtpumpet udtryk i forhold til Oras seneste album, pænt populære 'Phoenix' fra 2018, men elementerne fra house får hende egentlig bare til at fremstå endnu mere anonym end på hendes popsingler.

Hun har ingen personlighed som vokalist, og man skal være i familie med Dua Lipa, Rihanna eller Ora for at kunne skelne dem fra hinanden i en generisk og strømlinet genre.

Der er trods alt en vis dynamik i åbningsnummeret 'Big', hvor David Guetta og Gunna medvirker, men skæringen svarer til at komme på Crazy Daisy, selvom der er lukket.

Alt i alt kunne Ora have klaret nedlukningen bedre. Og ikke meget værre.