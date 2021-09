Ødelagt: Legendens værste tid

Bob Dylans firsere var stygge, men boks viser, hans musikalske gaver glimtede under øm indpakning

Bob Dylan: 'Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)' (Columbia/Sony) Ude 17. september

For fans af skulderpuder var firserne en drøm, men for fans af Bob Dylan og alle de andre store spillemænd udviklede det pastelfarvede årti sig til lidt af et mareridt.

I hvert fald lydmæssigt.

Dylans tvivlsomme meritter i første halvdel af den kunstige dekade dokumenteres på 'Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)', hvor moralen er, at ikonets unikke gaver som sangskriver var nogenlunde intakt, men de blev pakket rædsomt ind.

Kollektionen indeholder 57 indspilninger, der stort set aldrig har været udsendt før, og størstedelen af numrene er alternative og relativt usminkede varianter af sange fra det fortrinlige album ’Infidels’ samt de udskældte ’Shot of Love’ og ’Empire Burlesque’.

Flydende form

Her er ingen deciderede åbenbaringer, men en bandversion i bredformat af spøgelsesagtige ’Blind Willie McTell’ får knoglerne til at rasle.

Dylan synger generelt dedikeret og indtrængende i en grad, så man sagtens kan have ham mistænkt for særligt at ville imponere korsangerinden Carolyn Dennis, som han senere blev gift med.

Ikonet bræger gevaldigt igennem på en stribe optagelser fra en øvesession, hvor han noget overrumplende fortolker klassikere som ’Sweet Caroline’ og ’Fever’ tilsat herlig entusiasme og ivrig virkelyst.

Stærkest er dog en ildevarslende udgave af Dylans egen dragende ’Señor (Tales of Yankee Power)’, med hvilken mesteren atter minder om, at hans sange lever og ånder i en konstant flydende form, der kan få fans til at glemme tid og sted.

Selv firserne kunne ikke helt ødelægge legenden.