Overrasker: Burde ikke være muligt

Det uforlignelige pladeselskab Fat Possum havde engang en serie af udgivelser, de kaldte ’Not the Same Old Blues Crap’.

Walter Trout kunne også have valgt den titel. I stedet har blueslegionæren døbt sit overraskende nye album, ’Ordinary Madness’. Det giver også mening.

Se også: Fra gravens rand til utrolig triumf

Amerikanerens skive er dog alt andet end ordinær, men den er tydeligvis et produkt af det vanvid, han bærer rundt på efter et vildt liv med stedfarens voldelige adfærd, afhængighed af stoffer og alkohol samt en levertransplantation, der reddede ham, da det så sortest ud.

Sangene kredser om kærlighed, sårbarhed, usikkerhed og noget, der er helt sikkert - døden. Trout fortæller frit fra sin nye lever som en mand, der har været omme på den anden side, og han synger så inderligt, at det må gøre ondt i indvoldene. Hvis Trout ikke havde været en frådende intens og ekvilibristisk topguitarist, kunne han snildt havde fået en karriere som soulsanger.

Usikker grund

Veteranen flirter med 60’er-pop og The Rolling Stones på ’My Foolish Pride’, hvor han virker på usikker grund og snubler lidt, mens det er mere vellykket, når titelnummeret overrumpler med elektronisk intro, og ’Wanna Dance’ viser sig at være et overvældende rockbæst af en skæring.

- I’m gonna give it everything I got ‘til the final curtain call! proklamerer han ganske troværdigt på den hårde bluesrocker ‘Final Curtain Call’.

Se også: Overlever: Sådan snyder man døden

Afsluttende ’OK Boomer’ er en lårklaskende herlig garagefræser, der sitrer af højspænding og ungdommelig spilleglæde.

Trout fylder 70 næste år, og efter alt, hvad han har været igennem, burde han slet ikke være her længere. Han burde i hvert fald ikke kunne udgive så levende plader.

Læs eksklusivt interview med Walter Trout:

Amerikansk mesterguitarist flygtet til Jylland