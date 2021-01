Politikvinde burde forbydes

Frygtløse Joan As Police Woman pirrer på superb livealbum, der stinker af erotik, musikalitet og klasse

Joan As Police Woman: 'Live' (Sweet Police/Border) Ude 29. januar

Den amerikanske politistyrke har ikke ligefrem brilleret de senere år, men Joan As Police Woman er til gengæld vokset med opgaven.

Sangskriveren fra Connecticut gik fra at være et spændende bekendtskab til noget nær uomgængelig med albummet ’Damned Devotion’ fra 2018.

Den dristige æstetikers optræden i København samme år cementerede pragtværkets æggende kvaliteter og de nye sanges slående styrke.

Politikvinden man vil anholdes af

Det er meningen, hun vender tilbage til Danmark i juni, men den kommende tids koncerter er jo betragteligt mere usikre end Joan As Police Womans magtfulde evner som entertainer, så det er kærkomment, at hun nu er aktuel med ’Live’.

Kapaciteten er ingen konventionel artist, og hendes første liveplade er heller ikke helt almindelig.

Uforlignelig fortolkning

Den er optaget i et studie i Brooklyn uden publikum i efteråret 2018 for at dokumentere turnéen med ’Damned Devotion’, hvis materiale udgør hele 11 af sættets 17 sange.

Joan As Police Woman alias 50-årige Joan Wasser har altid stræbt efter filterløs inderlighed, men først på ’Damned Devotion’ skrev hun sange, der kunne matche den kompromisløse sårbarhed, dirrende sensualitet og dybe inderlighed, hun så frygtløst investerer i sin musik.

Stadig laber: På røven over Kylie

Sangerinden synger sig ud på højdepunkter fra sit stramt arrangerede repertoire, som hun leverer i åndeløst, intimt samspil med et indfølt orkester, der mestrer både lavmælte ballader og udfordrende funk.

Joan As Police Womans uforlignelige fortolkning af Princes klassiker ’Kiss’ er som pladens sidste nummer ladet med så heftig erotisk spænding, at legendens original fremstår blufærdig i sammenligning.

Det burde næsten forbydes.