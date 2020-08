Popgigant: Hun smadrer karrieren

Katy Perrys kåde Disney-pop lyste musikverdenen op med en stribe knaldperler i de gode gamle dage mellem 2008 og 2013, men i en tid med pandemi og raceuroligheder føles hendes blege nye udspil, ’Smile’, nærmest bizart.

I vanlig bombastisk stil udbasunerer hun balladen ’Not the End of the World’, og det er det måske ikke. Albummet lyder imidlertid som enden på en massivt succesfuld karriere.

Popstjernens tidligere rival Taylor Swift har i øjeblikket stor succes i et overraskende samarbejde med blandt andre Bon Iver, mens Perry må nøjes med andenrangs sangskrivere fra Sverige og fremstår håbløst distanceret og outdated.

Hun er poppens svar på en pose Matador Mix, hvor holdbarhedsdatoen for længst er udløbet.

Desperat leje

Åbningsnummeret ’Never Really Over’ er udstyret med et effektivt hook, men man har simpelthen ikke lyst til at blive hængende på en intetsigende plade.

Perry synger ofte i et desperat højt leje, der understreger hendes rådvildhed og manglende evne til at udvikle sig musikalsk.

I en alder af 35 er det stadig tegneseriefølelser, som præger de tekster, hun naturligvis ikke selv har skrevet. Førhen led popidolerne af ’forventningspres’ og ’kærestesorger’. Nu hedder det ’mentale helbredsproblemer’, og når man lytter til anstrengende ’Smile’, kunne man ikke være mere ligeglad.

Livsstilssygdommen smitter heldigvis ikke, men det samme kan man desværre sige om melodierne.

På latterlige ’Harleys in Hawaii’ lyder et par linjer i omkvædet således: ‘When I hula-hula, hula/So good, you'll take me to the jeweler-jeweler, jeweler’.

Verden er lige blevet endnu værre.