Popstjerne fanget i vildt drama

Det er ikke nemt at være teenager. I hvert fald ikke ifølge Olivia Rodrigo, der var fortvivlet, forvirret og for meget med forrygende resultat på sit debutalbum, ’Sour’.

Hun havde kvaler med kærligheden. Og alt andet. Men absolut ingen problemer med at blive planetens seneste popsensation. Grammy-vindende ’Sour’ blev en international blockbuster.

To år senere kommer toeren, ’Guts’, der handler om, at Rodrigo stadig ikke kan finde ud af noget som helst. Udover at lave ualmindeligt fængende popsange om ikke at kunne finde ud af noget.

Sangerinden fra Californien er blevet 20. Og verdensberømt. Det gør åbenbart ikke tilværelsen lettere.

Frisk tyggegummi

Rodrigo kaster omkring sig med gloser som forræderi, korsfæstelse og had gennem 12 eksalterede popdramaer, der minder om afsnit af ungdomsserierne ’The O.C.’ og ’Gossip Girl’ komprimeret ned til tre minutter.

Hun er heldigvis ofte vittig, begavet og forløsende selvironisk på sange, som er effektivt skruet sammen i samarbejde med Daniel Nigro, der også var med til at skrive og producere forgængeren.

Idolet til galla i Los Angeles - hun har aldrig optrådt i Danmark. Foto: Richard Shotwell/AP/Ritzau Scanpix

Stor kunst er det måske ikke, men det udgiver det sig heller ikke for, og kunsten at spytte en uimodståelig popschlager ud smitter som smagen af et frisk stykke tyggegummi.

Sarkasmen snerrer i mundvigen på det herlige åbningsnummer ’All-American Bitch’, der starter en underholdende rutsjebanetur med følelserne helt udenpå kjolen og Avril Lavigne, Pink og Taylor Swift i skoletasken.

Udbløder over eks

Poppunken er blevet mere punket, og prinsessens ballader er på størrelse med Queen, når hun for eksempel udbløder over en eks til de bombastiske toner af ’Vampire’.

Rodrigo synger, hviner og skriger, som var hvert splitsekund et spørgsmål om liv eller død, og man tvivler ikke på, det vitterligt er sådan, hun har det.

Hun er god til at tage pis på sig selv, men dårlig til at være i sig selv. Inderligt oprigtige ’Making the Bed’ er et usminket selvportræt, hvor hun nedslået konstaterer, at folk elsker hende som en ’turistattraktion’.

Afsluttende ’Teenage Dream’ kredser om frygten for at blive voksen, og hun beskriver ungdomsårenes hudløshed så levende, at man håber, hun aldrig bliver ældre.