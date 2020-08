Radikal: Fra slaveri til porno

Bruce Hornsby scorede et verdenshit i 1986 med sin blot anden single, ’The Way It Is’. Siden har amerikaneren ikke gjort meget for at få et mere, og forleden udtalte han, at han var ’en ret dårlig popstjerne’.

Han er til gengæld god til så meget andet.

I en alder af 65 er pianisten, sangskriveren og sangeren stadig ikke færdig med at udforske sit gennemmusikalske talent, og efter gennem årene at have jongleret med alt fra jazz og klassisk til gospel og bluegrass går han for tiden på opdagelse i en slags modernistisk kammerpop.

På bemærkelsesværdige ’Non-Secure Connection’ fortsætter Hornsby samarbejdet med beundreren Justin Vernon fra Bon Iver, som også medvirkede på veteranens spændende ’Absolute Zero’ fra i fjor.

Udbud af vanvid

Ved hjælp af primært piano, flyvske strygere og manipulerede vokaler udfordrer Hornsby popmusikkens konventioner med skæve sangstrukturer, der resonerer foruroligende i en afsporet verden anno 2020.

Det meste fungerer tilmed. Kedeligt er det aldrig.

Hornsby synger om hackere, slaveri og sågar hans store passion basketball, mens ’Porn Hour’ er en sarkastisk kommentar til internettets udbud af vanvid.

Han lyder som en blanding af Brian Eno og Paul Simon, men mest som sig selv, når han er funky på ’Bright Star Cast’, og nærmest har lavet en ørehænger i form af ’My Resolve’, der faktisk er beslægtet med ’The Way It Is’.

Hornsby genindspiller ’Anything Can Happen’, som kærligt gør grin med R&B. Sangen blev oprindeligt udsendt af hans mentor, afdøde Leon Russell, hvis stemme genbruges med herlig effekt.

Alt kan vitterligt ske i Hornsbys kreative univers. På godt og ondt. Mest godt.