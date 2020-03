Rapkæftet: Hun stinker af sex

Man skulle måske ikke tro, der var plads til flere end Nicki Minaj, Cardi B og Lizzo på tidens rapscene, men nu møver Megan Thee Stallion sig ind mellem kollegerne.

Opkomlingen har et ego på størrelse med sine røvballer og en attitude som et ghettobordel, så hun spytter naturligvis ’bitch’ ud af kæften så mange gange, at det kan undre, debutalbummet ’Suga’ kun indeholder et enkelt nummer, der faktisk hedder ’B.I.T.C.H.’.

På minimalistiske ’Savage’ proklamerer den 25-årige furie fra Houston, Texas, at hun er ’sassy, moody, nasty’, og det virker troværdigt nok, men et par mere forsonende sange afslører såmænd, at der banker et blødende hjerte bag barmen. Snøft.

Megan Thee Stallion satser dog primært på den pornofiserede stil, der er blevet genrens varemærke, og hun stinker af sex, når motormunden løber løbsk på ’Captain Hook’.

Halvklam kliché

Af og til stinker hun bare. ’Hit My Phone’ med en kandiseret vokal af Kehlani er en halvklam kliché, og de noget outdatede producere The Neptunes og Timbaland lever bestemt ikke op til fordums storhed på pladens sidste del.

’Suga’ er underholdende i glimt, men det indeholder kun 9 tracks og varer blot 25 minutter, hvilket ikke desto mindre er rigeligt til at konstatere, at hiphoppens nye rappenskralde ikke tilføjer noget væsentligt til en allerede overfyldt genre.

Megan Thee Stallion giver imidlertid konkurrenterne røvfuld på det medrivende åbningsnummer, ’Ain’t Equal’, hvor hun fyrer så meget lort af, at hun må have noget at have det i.

Der er sket lidt siden Queen Latifah regerede.