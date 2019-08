Renser ud: Man tror ikke sine ører

Slipknot overrasker med 'We Are Not Your Kind', der er bandets mildeste og på sin vis vildeste album

Slipknot: 'We Are Not Your Kind' (Roadrunner/Warner) Ude 9. august

Det er tyve år siden, Slipknot udsendte deres rasende debut. Gennem to årtier har det makabre metalbands karriere formet sig som et frådende opgør med resten af verden.

Nu er Slipknot sågar i åbent slagsmål med sig selv.

Gruppens suverænt betitlede nye album, ’We Are Not Your Kind’, er både deres mest strømlinede og mest eksperimenterede.

Outsidernes sound cementeres med forbløffende mange melodiske tiltag, og så pulveriseres den ellers i en grad, der er betydeligt mere chokerende end deres nye masker.

Især de abstrakte ’Spiders’ og ’My Pain’ er radikale nybrud i Slipknots tunge, forpinte univers. Sangene er vægtløse, vildt anderledes og enormt forfriskende. Men det er som at høre et mixtape, hvor nogle numre af Radiohead er sluppet ind mellem Slipknots pæneste udskejelser.

Mægtige refræner

Slænget fra Iowa har sneget flere og flere massive omkvæd med på deres plader i nyere tid, og den tendens tager overhånd denne gang, hvor Corey Taylor higer for desperat efter hitlisten med svulstige refræner på blandt andre ’Nero Forte’, ’Orphan’ og singleforløberen ’Unsainted’.

Når Slipknot bliver ufarlige, bliver de uinteressante.

’A Liar’s Funeral’ er sågar næsten en ballade, der citerer Pink Floyd, men til ingens overraskelse kan galningene også stadig gå bersærk på enorme grooves. ’Birth of the Cruel’ og ’Solway Firth’ rummer massive passager. Bare rolig.

’We Are Not Your Kind’ hænger slet ikke ligeså godt sammen som kumpanernes formidable magtdemonstration på årets Copenhell. Det har dog karakter af pirrende overgangsalbum til Slipknots næste epoke.

Man glæder sig jo allerede. De smækker en dør bag sig. Mens de sikkert slås i øvelokalet.