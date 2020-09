Rockchok: En klovn bag masken

Alle dem, der går og spekulerer over, hvem der egentlig gemmer sig bag masken på Slipknots frontmand, Corey Taylor, kan nu endelig få mysteriet opklaret.

Hvis man altså ikke er bange af sig. Sangerens solodebut, ’CMFT’, er dog ikke skræmmende, som hans band kan være det. Den er snarere bare skræmmende dårlig.

Se også: Volbeat fik fuckfingeren i USA

Slipknot har haft Volbeat med på turné som opvarmning, og det har Taylor åbenbart taget skade af, for pladens bøvede åbningsnummer, ’HWY 666’, minder om en kliché, danskerne kunne have hostet op.

Den 46-årige amerikaner har udtalt, at noget af materialet stammer helt tilbage fra hans tid i high school, og modent er det så sandelig ikke.

Forlorent resultat

Albummet føles som en legeplads, hvor Taylor får afløb for sin dårlige musiksmag, der udover Volbeat tilsyneladende inkluderer alt fra Limp Bizkit til Green Day.

Sangene stritter i flere retninger end Billie Joe Armstrongs frisure, men fra poppunk på ’Meine Lux’ over raprock på ’CMFT Must Be Stopped’ til powerballaden ’Silverfish’ er resultatet forlorent i en grad, så The Maggots vil overveje at melde sig ud af fanklubben.

Se også: Renser ud: Man tror ikke sine ører

Taylor har for længst formået at snige kæmpeomkvæd ind i Slipknots bestialske kværn, og også i eget navn synger han dem tilsat blødende patos. Når han sætter sig ved pianoet og krænger sjælen ud på rørstrømske ’Home’, får man bare lyst til at klappe tangentlåget i.

Det hører ingen steder hjemme. Jo, i ’Toppen af poppen’. Sikke en klovn.