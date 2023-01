Rockgud på gravens rand

Bob Dylan går i dybden med boksversion af sit dødsfikserede og hjertesyge opus 'Time Out of Mind'

Bob Dylan: 'Fragments - Time Out of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol. 17' (Columbia/Sony) Ude 27. januar

Bob Dylan blev i maj 1997 indlagt med en livstruende hjerteinfektion.

- Jeg troede virkelig, jeg snart skulle møde Elvis, udtalte han efterfølgende.

I stedet for kongen mødte han paven i september. Troubadouren spillede naturligvis ’Knockin’ on Heaven’s Door’ for Johannes Paul 2. Der er kun én Dylan.

Rockgudens disciple kom tættere på himlen, da han et par dage senere udsendte milepælen ’Time Out of Mind’.

Tester i tusmørke

Albummet kredser om døden og kærlighedssyge. Alene og forladt crooner Dylan som et koben med cowboystøvlerne i kviksand, mens han kan mærke timeglasset løbe ud.

Legendens apokalyptiske sumpblues bliver dybere og større på ’Fragments - Time Out of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol. 17’, der dykker ned i hovedværkets bevidsthed og åbner det op på ny.

Arkivudgivelsen, der i boksversionen indeholder 60 tracks, fungerer nærmest som en udredning af klassikeren og et smugkig ind i stormesterens værksted.

Pave Johannes Paul 2. i audiens hos Bob Dylan i Bologna i efteråret 1997. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

På alternative studieudgaver af sangene kan man følge Dylan høvle og finpudse numrene, til de falder i hak.

Sangsnedkeren tester tekstlinjer, tempoer, fraseringer, stemninger, arrangementer og betoninger, mens han prøver sig frem i sit musikalske tusmørke.

Materialets fleksibilitet understreges i form af koncertoptagelser, hvor Dylan fortolker sig selv så radikalt, at han reelt genopfinder sangene. Igen.

Et nøgent remix

Daniel Lanois’ atmosfæriske produktion af ’Time Out of Mind’ gør pladens svimlende poesi endnu mere mytisk, gådefuld og magisk, men et mere nøgent nyt remix afslører, hvordan indspilningerne også betager uden staffage.

Dylan var 56 år, da albummet udkom, men han knirker som metusalem, der har levet mange liv.

I dag er han 81, og han jamrer gudsbenådet videre om døden, kærligheden og det meste derimellem, som han i øvrigt også gjorde på sin debut fra 1962.

Dylan dør vel på et tidspunkt, men ’Time Out of Mind’ er en af de efterladenskaber, der gør ham udødelig.