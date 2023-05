Rockikon begår groft hærværk

Bob Dylan har altid gået sine egne veje, men pandemien lukkede landevejen på legendens Never Ending Tour.

Selv for Dylan måtte nedlukningen dermed munde ud i det muliges kunst, hvilket for ham var koncertfilmen ’Shadow Kingdom’, der kunne streames i sommeren 2021.

Nu udsendes soundtracket, og det er en blandet fornøjelse.

Fremkalder søsyge

Sangene er primært hentet fra Dylans storhedstid i 1960’erne, hvor han revolutionerede rock’n’rolls sprog og populærmusikken i øvrigt.

Siden har han med mildest talt frygtløse fortolkninger haft for vane at revolutionere sit repertoire på scenekanten. Nogle vil mene, det er en uvane.

På ’Shadow Kingdom’ fortsætter han hårdnakket den kompromisløse stil, der som altid slingrer mellem genfødsel og selvmord.

Optagelsen fandt sted i Santa Monica i Californien over en uge i 2021 og varer 50 minutter. Foto: Columbia

Dylan er på dybt vand med ’Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine’ og ’I'll Be Your Baby Tonight’, der fremkalder symptomer på søsyge som dødssejlere i mærkværdigt skvulpende arrangementer.

Han tager simpelthen livet af dem.

Han nøjes dog med at tage luften ud af ’Tombstone Blues’. På forunderlig vis fungerer den som en slags poesioplæsning tilsat harmonika, der farver flere af numrene i et akustisk lydbillede.

Så glimter magien

Nænsomme versioner af ’Queen Jane Approximately’ og ‘Forever Young’ betoner mildheden i Dylans uudgrundelige univers, og han synger klenodierne, som var det første gang. Det er det også i disse udgaver.

'It's All Over Now, Baby Blue’ har blandt andre Them, The 13th Floor Elevators og klassikerens ophavsmand foreviget langt bedre.

Den fortættede og forbitrede kærlighedssang ’What Was It You Wanted’ er et sjældent nyere track, der kun er 34 år gammelt. For en gangs skyld læner Dylan sig op ad studieindspilningen, og så glimter magien i skyggerne på ’Shadow Kingdom’.

Afsluttende ’Sierra's Theme’, som amerikaneren aldrig har udgivet før, er et forbløffende flot instrumentalnummer, og typisk for atypiske Dylan runder musikhistoriens mest blændende poet altså albummet af med at betage uden ord.