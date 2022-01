Rocklegende tænder helt af

Elvis Costello & The Imposters: 'The Boy Named If' (EMI/Universal) Ude 14. januar

Elvis Costello er blevet 67 år, men han synger stadig med en utilpasset forbitrelse, så galde og mundvand sprutter fra hans stemmebånd.

Selv i mundbindets tid kan man ikke lukke veteranens kæft, og både englænderens virkelyst og spilleglæde smitter på ’The Boy Named If’, selvom albummets 13 sange ikke er helt store nok til, at man nynner dem på vej til testcenteret.

Mindre kan sagtens gøre det, og i selskab med backingbandet The Imposters zigzagger Costello engageret mellem vrængende rock’n’roll, fængende popbaskere og ømme ballader.

Hårdtpumpede og smældende højdepunkter som ’Farewell, OK’ og ’Magnificent Hurt’ vrikker uimodståeligt som The Beatles i Hamborg, og efter de seneste årtier at have været på udflugt i et væld af kultiverede genrer, vender entertaineren atter hjem til karrierens uregerlige udgangspunkt i punktiden.

Flænser lydbilledet

Costello flipper ud og kigger indad på en rå skive, hvor karaktererne i hans temperamentsfulde sange tumler med tilværelsen, mens musikken bare tumler derudad tilsat Steve Nieves uforligneligt svirrende orgel.

’What If I Can't Give You Anything But Love?’ giver svar på tiltale med en guitarsolo, der flænser lydbilledet, og The Imposters udviser snilde og sans for det skæve groove, når chefen sætter tempoet lidt ned på pladens suggestive titelnummer.

Med knytnæver gemt i ærmerne på sit spraglede jakkesæt slår Costello fra sig som en mand, der har prøvet det meste og kun har selvrespekten at miste.

Den er aldrig i farezonen på ’The Boy Named If’, hvor han beviser, at man sagtens kan være i vigør og snottet på samme tid.