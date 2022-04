Rockstjerne smadrer karrieren

Jack White: 'Fear of the Dawn' (Third Man/Border) Ude 8. april

Jack White krediteres for at have givet rock’n’roll nyt liv med The White Stripes, men det lyder snarere, som om han forsøger at aflive genren på sit nye soloalbum, ’Fear of the Dawn’.

Stjernen fra Detroit begår i hvert fald kommercielt selvmord. Stadionrock er det ikke.

Jack White frygter intet på det infernalske udspil, som ufortrødent fortsætter den grænsesøgende adfærd fra multitalentets fire år gamle og afsindigt medrivende forgænger, ’Boarding House Reach’.

Spacede ’Fear of the Dawn’ er knap så spektakulært eksekveret, men det er et tumultarisk trip, der er værd at kaste sig ud i, hvis man sætter pris på, at rock’n’roll ikke behøver at være et ekko af Led Zeppelin.

Bukker under

Jack White forvrænger og skævvrider sin bombastiske sound i et vildt manipuleret og overraskende syntetisk lydbillede, hvor sange som ’Taking Me Back’, ’What’s the Trick?’ og titelnummeret nærmest bukker under for et intensitetsniveau i det blodrøde felt.

Kapacitetens riffs er massive, men også noget stereotype, og som så ofte før i amerikanerens katalog sidder man tilbage med en lidt tom fornemmelse af, at hans sangskrivning ikke kan matche de æstetiske ambitioner.

Man savner et mere gennemtrængende funky element på et uregerligt udspil, der ikke desto mindre udfordrer lytteren ustandseligt.

Pludselig er der skønne dubeffekter på ’Eosophobia’, og rockidolet flipper ud med rapperen Q-Tip, når gakkede ’Hi-De-Ho’ citerer jazzlegenden Cab Calloway.

Man er helt udmattet til sidst, men Jack White er aktuel med endnu et album i juli. Spænd sikkerhedsbæltet. Og hjelmen.