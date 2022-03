Rockstød: Superband genopstår

The Hellacopters: 'Eyes of Oblivion' (Nuclear Blast/Warner) Ude 1. april

Da The Hellacopters bragede igennem lydmuren midt i 1990’erne, føltes det som at stikke fingrene i stikkontakten. Altså på den fede måde.

Urostifterne fra Stockholm gav skandinavisk rock helt ny højspænding, men titlen på deres sjette reelle album, 'Rock & Roll Is Dead', skulle desværre vise sig at være et varsel om en forestående kortslutning, for The Hellacopters gik i graven med coverpladen 'Head Off' i 2008.

Overraskende genopstod de sporadisk otte år senere, og nu konsoliderer kvintetten deres tilbagekomst med det effektfulde comebackalbum 'Eyes of Oblivion'.

Det er, som om de aldrig har været væk, når åbningsnummeret 'Reap a Hurricane' kaster fanskaren ind i den medrivende malstrøm af hvinende guitarer og buldrende tordentrommer, der udgør gruppens eksplosive og actionmættede signatursound.

Friske batterier

The Hellacopters har modnet deres traditionsfaste udtryk tilsat bestyrket melodiøsitet på sange som 'Can It Wait' samt 'The Pressure’s On', og svenskernes indgående kendskab til rockhistorien munder ud i 34 minutters tophabilt håndværk.

Bandets grundlæggende flair for dynamik består, men uden at sprænge rammerne for deres uregerlige lyd, så overrumpler de med den slæbende bluesskæring 'So Sorry I Could Die'.

Nicke Andersson i centrum for The Hellacopters, der optræder på Copenhell til sommer. Foto: Per Lange

Veteranerne leger med glam på 'A Plow and a Doctor' og 'Tin Foil Soldier', der måske ikke tangerer deres mest ustyrligt logrende stunder, men det klæder genrens nordiske førerhunde, at de glammer som mere end bare et forsinket ekko af fortidens triumfer.

Nicke Andersson er blevet en bedre sanger efter en årrække i spidsen for forrygende Imperial State Electric, og hans indtrængende vokal og klichéforagtende tekster nægter kun at være overfladisk rockunderholdning.

Det er en bemærkelsesværdig gevinst for The Hellacopters, at frontmanden har taget den newzealandske bassist Dolf de Borst med fra Imperial State Electric.

Det nyeste medlems evigt pulserende indsats er som en pacemaker med friske batterier i en gammel sejlivet krop, der stadig lever og bløder for rock’n’roll.

The Hellacopters har slået strømmen til igen. Den sidder lige i elskabet.